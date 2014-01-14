Participe de nossa página de fãs
Donchian Channels - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 13992
- 13992
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
Richard Donchian
Richard Donchian é uma figura lendária na negociação. Ele é frequentemente chamado como o fundador dos sistemas de tendência. O famoso sistema de negociação Tartaruga (Turtle) é baseado em suas obras. Donchian chegou ao sucesso realmente quando ele estava em idade muito avançada. Apesar disso, ele continuou trabalhando e provou ser um trader de sucesso, mostrando com o seu exemplo que ninguém é velho demais para os negócios.
Canais Donchian é um indicador de volatilidade para o cálculo da faixa de preço atual usando preços recentes nos valores máximos e valores mínimos. Tudo que é necessário para calcular o Canal é encontrar a maior máxima e a menor mínima durante um período definido.
O próprio Richard Donchian recomenda o uso de período igual a 20 para a construção do Canal. Naqueles dias de negociação era conduzida geralmente em gráficos e 20 é exatamente o número médio de dias no mês. No entanto, o período igual a 20 também é bastante conveniente para a criação de canais Donchian em timeframes menores. Resultados da construção dos canais com os períodos igual a 18, 24, etc, também são bastante interessantes. "As Tartarugas (Turtles)" usam o período igual a 55 (para a entrada no mercado).
A maioria dos sistemas de negociação que utilizam Canais Donchian são aqueles de fuga, eles têm uma pequena percentagem dos negócios rentáveis que devem ser o suficiente para compensar as perdas de uma grande quantidade de entradas erradas.
A linha central do canal também é adicionada nesta versão do indicador (além das linhas de fronteira superior e inferior).
