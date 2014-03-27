Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ADX_Smoothed - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1395
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O sistema de negociação se baseia no cruzamento das linhas DI+ e DI- do indicador ADX_Smoothed. O sinal se forma após o fechamento da barra, quando há o cruzamento entre as linhas vermelha e verde do indicador.
Coloque o arquivo compilado ADX_Smoothed.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1294
O Expert Advisor calcula o lucro sobre a posição de abertura para o movimento dos preços a um nível de preço fixo no gráfico.Cronex Super Position
Superposição dos indicadores técnicos RSI e DeMarker.
Sistema de negociação baseado na média móvel de tendência de AML.Exp_ColorNonLagDotMACD
O Expert Advisor Exp_ColorNonLagDotMACD se baseia nos sinais do histograma ColorNonLagDotMACD.