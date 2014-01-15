Participe de nossa página de fãs
AML Adaptive Market Level - indicador para MetaTrader 5
- 1752
Autor real:
andreybs
Este indicador exibe o preço de referência do estado atual do mercado. Isto é necessário para determinar se o mercado está lateralizado.
Este indicador se baseia na suavização fractal (conhecido como FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/ - em Russo) tendo um filtro discreto que remove os movimentos de preços menores quando o movimento relativamente lateralizado não exceder o quadrado da dimensão do intervalo no intervalo especificado.
Fig.1 Indicador AML
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 08.06.2011 (em Russo).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1026
