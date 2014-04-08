Autor real:

GregoryK

O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear, onde os coeficientes de suavização são calculados usando funções de base radiais (função Gaussiana).

A fórmula matemática do algoritmo subjacente ao indicador é o seguinte

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.07.2009.

Fig.1 Indicador Gaus_MA