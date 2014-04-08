Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Gaus_MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2107
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
GregoryK
O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear, onde os coeficientes de suavização são calculados usando funções de base radiais (função Gaussiana).
A fórmula matemática do algoritmo subjacente ao indicador é o seguinte
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.07.2009.
Fig.1 Indicador Gaus_MA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1272
O Expert Advisor Exp_ColorNonLagDotMACD se baseia nos sinais do histograma ColorNonLagDotMACD.Exp_AML
Sistema de negociação baseado na média móvel de tendência de AML.
Espectro de oscilação do ativo financeiro.Spectr
Espectro de oscilação do ativo financeiro normalizado por uma simples Média Móvel.