Indicadores

Gaus_MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2107
Avaliação:
(48)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

GregoryK

O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear, onde os coeficientes de suavização são calculados usando funções de base radiais (função Gaussiana).

A fórmula matemática do algoritmo subjacente ao indicador é o seguinte

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.07.2009.   

Fig.1 Indicador Gaus_MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1272

