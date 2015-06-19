Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Gráficos Ativos - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1096
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor permite que você determine quais gráficos estão ativos no momento.
O código também funciona em MQL4, você só precisa mudar a extensão do arquivo para .mq4.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12805
O indicador desenha duas linhas que representam a diferença entre duas moedas derivadas de três pares/moedas.MD5 Cloud Decryptor
Este exemplo mostra os princípios do mecanismo de transmissão do quadro de dados personalizado a partir dos agentes durante uma busca por força bruta, afim de encontrar a senha de uma hash MD5. As características da velocidade da rede de computação e o progresso são apresentados em tempo real. O programa também demonstra o princípio da virtualização dos parâmetros de entrada não-lineares e não-numéricos em um contador numérico.
O indicador CCI implementado como uma sequência de candles (velas).MomentumCandle
O indicador Momentum implementado como uma sequência de candles (velas).