Arbitrage II - indicador para MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1609
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha duas linhas que representam a diferença entre duas moedas derivadas de três pares/moedas.

Ele se aplica a EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCAD, USDCHF ou USDJPY.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12791

