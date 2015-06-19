Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Arbitrage II - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1609
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha duas linhas que representam a diferença entre duas moedas derivadas de três pares/moedas.
Ele se aplica a EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCAD, USDCHF ou USDJPY.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12791
Este exemplo mostra os princípios do mecanismo de transmissão do quadro de dados personalizado a partir dos agentes durante uma busca por força bruta, afim de encontrar a senha de uma hash MD5. As características da velocidade da rede de computação e o progresso são apresentados em tempo real. O programa também demonstra o princípio da virtualização dos parâmetros de entrada não-lineares e não-numéricos em um contador numérico.HullTrendSign
Um indicador de sinal tipo semáforo que mostra os momentos da diferença média entre o indicador Hull Moving Average e sua média de mudança de direção.
O Expert Advisor permite que você determine quais gráficos estão ativos no momento.CCICandle
O indicador CCI implementado como uma sequência de candles (velas).