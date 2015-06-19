Este exemplo mostra os princípios do mecanismo de transmissão do quadro de dados personalizado a partir dos agentes durante uma busca por força bruta, afim de encontrar a senha de uma hash MD5. As características da velocidade da rede de computação e o progresso são apresentados em tempo real. O programa também demonstra o princípio da virtualização dos parâmetros de entrada não-lineares e não-numéricos em um contador numérico.

Um indicador de sinal tipo semáforo que mostra os momentos da diferença média entre o indicador Hull Moving Average e sua média de mudança de direção.