MultiCandleTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador MultiCandleTrend_x10 exibe as informações sobre as tendências atuais utilizando a direção da vela de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se a vela está crescendo no período correspondente, a linha é verde claro, se ele está caindo, a linha é vermelha. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiCandleTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12983

