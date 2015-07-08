O indicador MultiCandleTrend_x10 exibe as informações sobre as tendências atuais utilizando a direção da vela de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se a vela está crescendo no período correspondente, a linha é verde claro, se ele está caindo, a linha é vermelha. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiCandleTrend_x10