Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractal ZigZag - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4890
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador é uma versão portada do indicador FractalZigZagNorepaint que está disponível na Base de Código do MQL4.
Ele usa o indicador ZigZag para verificar os swings das máximas e mínimas. Estas oscilações podem então ser usadas para desenhar ou estimar um indicador ziguezague que não redesenha. O indicador desenha valores de 2 barras da barra atual.
O programa tem quatro variáveis de entrada, que são explicados abaixo.
As variáveis de entrada:
A primeira variável determina quando um fractal de baixa ou de alta é desenhada com referência ao fechamento da barra atual. Define CalculateOnBarClose para ture e as setas do indicador só será traçada no fechamento da barra atual ou na abertura da próxima barra.
As variáveis ZZDepth e ZZDev estão relacionados com os parâmetros de entrada para o indicador de ZigZag. ZZDepth corresponde à variável de entrada ExtDepth e ZZDev corresponde à variável de entrada ExtDeviation do indicador ZigZag. ExtBackStep é permanentemente definido como 1.
nShift simplesmente define o número de pips que as setas estarão acima ou abaixo de um fractal de alta ou baixa.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12648
Classe CTimeControl para incluir em seu EA para uma fácil configuração e verificação de seu próprio tempo de negociação.Indicator Arrows II
Plota setas do buffer para cima/baixo na janela de gráfico.
O indicador RSI suavizado e o RSI da Média Móvel.StocksBG
O indicador StocksBG mostra a atividade das principais bolsas de valores em um gráfico com um período de tempo de M15 ou menor.