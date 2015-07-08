CodeBaseSeções
Fractal ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Este indicador é uma versão portada do indicador FractalZigZagNorepaint que está disponível na Base de Código do MQL4.

Ele usa o indicador ZigZag para verificar os swings das máximas e mínimas. Estas oscilações podem então ser usadas para desenhar ou estimar um indicador ziguezague que não redesenha. O indicador desenha valores de 2 barras da barra atual.

O programa tem quatro variáveis ​​de entrada, que são explicados abaixo.

As variáveis ​​de entrada:

A primeira variável determina quando um fractal de baixa ou de alta é desenhada com referência ao fechamento da barra atual. Define CalculateOnBarClose para ture e as setas do indicador só será traçada no fechamento da barra atual ou na abertura da próxima barra.

As variáveis ​​ZZDepth e ZZDev estão relacionados com os parâmetros de entrada para o indicador de ZigZag. ZZDepth corresponde à variável de entrada ExtDepth e ZZDev corresponde à variável de entrada ExtDeviation do indicador ZigZag. ExtBackStep é permanentemente definido como 1.

nShift simplesmente define o número de pips que as setas estarão acima ou abaixo de um fractal de alta ou baixa.

Indicador ZigZag Fractal

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12648

