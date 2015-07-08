O indicador RSI suavizado e o RSI da Média Móvel.



Há duas maneiras de suavizar o RSI:

Quando alguém calcular o RSI (primeira linha) e, em seguida, suaviza-lo, obtendo o Smoothed_RSI (segunda linha). Quando alguém obtém uma MA e calcula o RSI desta MA, isso será um RSI_of_MA (primeira linha), então, é possível suavizar esse RSI_of_MA (segunda linha).

Para as pessoas verem a diferença entre as duas formas, selecione "show_both = true", é possível ver as duas formas no mesmo gráfico;

A linha verde é o RSI_of_MA.