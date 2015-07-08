Participe de nossa página de fãs
Smoothed_RSI e RSI_of_MA - indicador para MetaTrader 5
- 1508
O indicador RSI suavizado e o RSI da Média Móvel.
Há duas maneiras de suavizar o RSI:
- Quando alguém calcular o RSI (primeira linha) e, em seguida, suaviza-lo, obtendo o Smoothed_RSI (segunda linha).
- Quando alguém obtém uma MA e calcula o RSI desta MA, isso será um RSI_of_MA (primeira linha), então, é possível suavizar esse RSI_of_MA (segunda linha).
Para as pessoas verem a diferença entre as duas formas, selecione "show_both = true", é possível ver as duas formas no mesmo gráfico;
A linha verde é o RSI_of_MA.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12656
