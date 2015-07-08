CodeBaseSeções
MFITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

O indicador MFITrend_x10 mostra a posição do oscilador MFI de dez períodos diferentes.

Se o oscilador está posicionado mais abaixo do nível de sobre-venda, os quadrados coloridos são pintados em ouro, se ele está mais acima do nível de sobre-compra, os quadrados coloridos são pintados em azul. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador MFITrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12992

