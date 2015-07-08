Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MFITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 989
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador MFITrend_x10 mostra a posição do oscilador MFI de dez períodos diferentes.
Se o oscilador está posicionado mais abaixo do nível de sobre-venda, os quadrados coloridos são pintados em ouro, se ele está mais acima do nível de sobre-compra, os quadrados coloridos são pintados em azul. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador MFITrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12992
O indicador MultiCandleTrend_x10 exibe as informações sobre as tendências atuais utilizando a direção da vela de dez períodos diferentes.StocksBG
O indicador StocksBG mostra a atividade das principais bolsas de valores em um gráfico com um período de tempo de M15 ou menor.
O indicador MultiMFITrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador MFI de dez períodos diferentes.MultiStochasticTrend_x10
O indicador MultiStochasticTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador estocástico de dez períodos diferentes.