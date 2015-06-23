CodeBaseSeções
ForexOFFTrendSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

rewritten by CrazyChart

Indicador de seta tipo semáforo com base no oscilador ForexOFFTrend.

Os sinais são gerados quando existe um cruzamento da linha principal com a linha de sinal do oscilador.

Fig.1. O indicador ForexOFFTrendSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12873

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Sinais de negociação em módulo baseado no Ozymandias.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias com configurações da largura da banda dos preços e um recurso adicional para a exibição em outros timeframes.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

O indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal com base no indicador ForexOFFTrendSign.

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

O indicador QQE_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal com base no indicador QQESign.