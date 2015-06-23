Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ForexOFFTrendSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
rewritten by CrazyChart
Indicador de seta tipo semáforo com base no oscilador ForexOFFTrend.
Os sinais são gerados quando existe um cruzamento da linha principal com a linha de sinal do oscilador.
Fig.1. O indicador ForexOFFTrendSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12873
Ozymandias Signal Module
Sinais de negociação em módulo baseado no Ozymandias.Ozymandias_HTF_Extended
Ozymandias com configurações da largura da banda dos preços e um recurso adicional para a exibição em outros timeframes.
ForexOFFTrend_HTF_Signal
O indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal com base no indicador ForexOFFTrendSign.QQE_HTF_Signal
O indicador QQE_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal com base no indicador QQESign.