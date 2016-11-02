コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ForexOFFTrendSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

CrazyChartによる書き直し

ForexOFFTrendオシレータに基づいたセマフォ矢印シグナル指標。

シグナルはメイン及びシグナルオシレータラインが交差したときに生成されます。

図1　ForexOFFTrendSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12873

