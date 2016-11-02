価格帯幅の設定や他の時間枠に表示するための追加機能を持つOzymandias

ForexOFFTrend_HTF_Signal指標はForexOFFTrendSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。

QQE_HTF_Signal指標はQQESign指標に基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。