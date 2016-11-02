無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ForexOFFTrendSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
CrazyChartによる書き直し
ForexOFFTrendオシレータに基づいたセマフォ矢印シグナル指標。
シグナルはメイン及びシグナルオシレータラインが交差したときに生成されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12873
Ozymandiasシグナルモジュール
Ozymandiasに基づいた取引シグナルモジュールOzymandias_HTF_Extended
価格帯幅の設定や他の時間枠に表示するための追加機能を持つOzymandias
ForexOFFTrend_HTF_Signal
ForexOFFTrend_HTF_Signal指標はForexOFFTrendSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。QQE_HTF_Signal
QQE_HTF_Signal指標はQQESign指標に基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。