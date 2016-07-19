Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ForexOFFTrendSign - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
rewritten by CrazyChart
Ein Signal-Indikator auf Basis des ForexOFFTrend Oszillators.
Signale entstehen bei einem Kreuzen der Haupt- mit der Signallinie des Oszillators.
Abb.1. Der ForexOFFTrendSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12873
Ozymandias Signal Module
Handelssignale auf Basis des Ozymandias.Ozymandias_HTF_Extended
Der Ozymandias mit bestimmbarer Weite des Preisbandes und zusätzlichen Funktionen für die Anzeige anderer Zeitrahmen.
ForexOFFTrend_HTF_Signal
Der ForexOFFTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexOFFTrendSign Indikators.QQE_HTF_Signal
Der QQE_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des QQESign Indikators.