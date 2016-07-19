CodeBaseKategorien
ForexOFFTrendSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Wirklicher Autor:

rewritten by CrazyChart

Ein Signal-Indikator auf Basis des ForexOFFTrend Oszillators.

Signale entstehen bei einem Kreuzen der Haupt- mit der Signallinie des Oszillators.

Abb.1. Der ForexOFFTrendSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12873

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Handelssignale auf Basis des Ozymandias.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Der Ozymandias mit bestimmbarer Weite des Preisbandes und zusätzlichen Funktionen für die Anzeige anderer Zeitrahmen.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

Der ForexOFFTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexOFFTrendSign Indikators.

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

Der QQE_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des QQESign Indikators.