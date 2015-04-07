CodeBaseSeções
ForexOFFTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Reescrito por CrazyChart

O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08 de março de 2006.

Fig.1. Indicador ForexOFFTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11270

