喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ForexOFFTrendSign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1092
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
改编 CrazyChart
一款基于 ForexOFFTrend 振荡器的信号量指标。
当振荡器的主线与信号线交叉时信号产生。
图例.1. ForexOFFTrendSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12873
