代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ForexOFFTrendSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1092
等级:
(11)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

改编 CrazyChart

一款基于 ForexOFFTrend 振荡器的信号量指标。

当振荡器的主线与信号线交叉时信号产生。

图例.1. ForexOFFTrendSign 指标

图例.1. ForexOFFTrendSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12873

Ozymandias 信号模块 Ozymandias 信号模块

基于 Ozymandias 的交易信号。

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias 带有价格波带宽度设置，以及附加的在其它时间帧显示的功能。

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

此 ForexOFFTrend_HTF_Signal 指标基于 ForexOFFTrendSign 指标显示趋势方向和信号。

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

此 QQE_HTF_Signal 指标基于 QQESign 指标显示趋势方向和信号。