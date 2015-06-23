CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ForexOFFTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1467
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal gerado pelo indicador ForexOFFTrendSign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação. Também desencadeia alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Cor e direção correspondem à direção da negociação.

Os parâmetros de entrada são divididos em três grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada do ForexOFFTrendSign:
    input string Symbol_="";                               // Financial asset
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Indicator timeframe for calculation
input uint    SSP = 7;                                 // Period of finding extreme points
input uint   KPer = 7;                                 // Period of signal envelop shift
input double Kmax = 50.6;
  2. Os parâmetros de entrada necessários do indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal para a visualização do indicador:
    //---- indicator display settings
input uint SignalBar=0;                                // Bar number for getting a signal (0 - current bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicator labels names
input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen;               // Uptrend symbol color
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // Downtrend symbol color
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Indicator name color
input uint Symbols_Size=60;                            // Signal symbols size
input uint Font_Size=10;                               // Indicator name font size
input int X_1=5;                                       // Horizontal name offset
input int Y_1=-15;                                     // Vertical name offset
input bool ShowIndName=true;                           // Indicator name display
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Display corner
input uint X_=0;                                       // Horizontal offset
input uint Y_=20;                                      // Vertical offset
  3. Os parâmetros de entrada necessários do indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal para desencadear alertas e sinais de áudio:
    //---- alerts settings
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Indicator triggering option
input uint AlertCount=0;                     // Number of alerts

Se vários indicadores ForexOFFTrend_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com nome para o indicador), variável de valor tipo string.

Este indicador requer que o arquivo ForexOFFTrendSign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. ForexOFFTrend_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência

Fig.1. ForexOFFTrend_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência

Fig.2. O Sinal do indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal usado para uma negociação

Fig.2. ForexOFFTrend_HTF_Signal. Sinal para uma negociação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12874

ForexOFFTrendSign ForexOFFTrendSign

Indicador de seta tipo semáforo com base no oscilador ForexOFFTrend.

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Sinais de negociação em módulo baseado no Ozymandias.

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

O indicador QQE_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal com base no indicador QQESign.

r_Gator_HTF r_Gator_HTF

O indicador r_Gator com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.