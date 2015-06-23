O indicador QQE_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal gerado pelo indicador QQESign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação. Também desencadeia alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Cor e direção correspondem à direção da negociação.

Os parâmetros de entrada são divididos em três grandes grupos:

Os parâmetros de entrada do QQESign:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint RSI_Period= 123 ; input uint SF= 41 ; input double DARFACTOR= 4.236 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XPhase= 15 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; Os parâmetros de entrada necessários do indicador QQE_HTF_Signal para a visualização do indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrRoyalBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada necessários do indicador QQE_HTF_Signal para desencadear alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Se vários indicadores QQE_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com nome para o indicador), variável de valor tipo string.

Este indicador requer que o arquivo QQESign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. QQE_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência

Fig.2. QQE_HTF_Signal. Sinal para uma negociação