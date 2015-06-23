Participe de nossa página de fãs
QQE_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
1176
O indicador QQE_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal gerado pelo indicador QQESign na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação. Também desencadeia alertas e sinais de áudio.
Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Cor e direção correspondem à direção da negociação.
Os parâmetros de entrada são divididos em três grandes grupos:
- Os parâmetros de entrada do QQESign:
input string Symbol_=""; // Financial asset input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicator timeframe for calculation input uint RSI_Period=123; input uint SF=41; input double DARFACTOR=4.236; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Method of averaging input int XPhase=15; // Smoothing parameter //--- XPhase: for JJMA it varies within the range -100 ... +100 and influences the quality of the transient period //--- XPhase: for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE;
- Os parâmetros de entrada necessários do indicador QQE_HTF_Signal para a visualização do indicador:
//---- indicator display settings input uint SignalBar=0; // Bar number for getting a signal (0 - current bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicator labels names input color Upsymbol_Color=clrRoyalBlue; // Uptrend symbol color input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // Downtrend symbol color input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Indicator name color input uint Symbols_Size=60; // Signal symbols size input uint Font_Size=10; // Indicator name font size input int X_1=5; // Horizontal name offset input int Y_1=-15; // Vertical name offset input bool ShowIndName=true; // Indicator name display input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Display corner input uint X_=0; // Horizontal offset input uint Y_=20;
- Os parâmetros de entrada necessários do indicador QQE_HTF_Signal para desencadear alertas e sinais de áudio:
//---- alerts settings input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Indicator triggering option input uint AlertCount=0; // Number of alerts
Se vários indicadores QQE_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com nome para o indicador), variável de valor tipo string.
Este indicador requer que o arquivo QQESign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Imagens:
Fig.1. QQE_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência
Fig.2. QQE_HTF_Signal. Sinal para uma negociação
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12875
