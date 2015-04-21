CodeBaseРазделы
ForexOFFTrendSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

rewritten by CrazyChart

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием осциллятора ForexOFFTrend.

Сигналы формируются в момент пересечения основной и сигнальной линий осциллятора.

Рис.1. Индикатор ForexOFFTrendSign

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора QQECloudX.

QQECandle QQECandle

Индикатор QQE в свечном виде.

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

Индикатор QQE_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора QQESign.

r_Gator_HTF r_Gator_HTF

Индикатор r_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.