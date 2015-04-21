Смотри, как бесплатно скачать роботов
ForexOFFTrendSign - индикатор для MetaTrader 5
- 1983
Реальный автор:
rewritten by CrazyChart
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием осциллятора ForexOFFTrend.
Сигналы формируются в момент пересечения основной и сигнальной линий осциллятора.
Рис.1. Индикатор ForexOFFTrendSign
BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора QQECloudX.QQECandle
Индикатор QQE в свечном виде.
QQE_HTF_Signal
Индикатор QQE_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора QQESign.r_Gator_HTF
Индикатор r_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.