CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ozymandias - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4931
Avaliação:
(34)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

GoldnMoney

Ozymandias é um indicador bem conhecido que filtra as flutuações falsas de preços.

Este indicador mostra uma linha azul-vermelha em torno da faixa de preço. Há também uma faixa de preço que mostra se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado. A linha colorida por sua vez, mostra o valor médio dos preços. A linha azul significa que você deve olhar para os pontos de entrada para comprar (apenas se o mercado não é sobrecomprado). Se a cor mudar para vermelho, então você deve abrir uma posição vendida (se o indicador não mostra o mercado sobrevendido).

Por favor, observe que o indicador Ozymandias somente pode ser usado para determinar o momento adequado para sair ou entrar no mercado. A mudança de tendência neste indicador não é um sinal.

Fig. 1. O indicador Ozymandias

Fig. 1. O indicador Ozymandias

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12542

Ozymandias_v2_HTF Ozymandias_v2_HTF

Indicador Ozymandias_v2 com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

Uma modificação do popular indicador Ozymandias.

Exp_Ozymandias Exp_Ozymandias

Sistema de negociação usando o indicador Ozymandias.

i-Spread i-Spread

Este indicador de spread mostra os valores mínimos e máximos para a última hora, 4 horas e dia.