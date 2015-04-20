Autor:

GoldnMoney

Ozymandias é um indicador bem conhecido que filtra as flutuações falsas de preços.

Este indicador mostra uma linha azul-vermelha em torno da faixa de preço. Há também uma faixa de preço que mostra se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado. A linha colorida por sua vez, mostra o valor médio dos preços. A linha azul significa que você deve olhar para os pontos de entrada para comprar (apenas se o mercado não é sobrecomprado). Se a cor mudar para vermelho, então você deve abrir uma posição vendida (se o indicador não mostra o mercado sobrevendido).

Por favor, observe que o indicador Ozymandias somente pode ser usado para determinar o momento adequado para sair ou entrar no mercado. A mudança de tendência neste indicador não é um sinal.

Fig. 1. O indicador Ozymandias