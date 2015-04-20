Participe de nossa página de fãs
Ozymandias - indicador para MetaTrader 5
4931
GoldnMoney
Ozymandias é um indicador bem conhecido que filtra as flutuações falsas de preços.
Este indicador mostra uma linha azul-vermelha em torno da faixa de preço. Há também uma faixa de preço que mostra se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado. A linha colorida por sua vez, mostra o valor médio dos preços. A linha azul significa que você deve olhar para os pontos de entrada para comprar (apenas se o mercado não é sobrecomprado). Se a cor mudar para vermelho, então você deve abrir uma posição vendida (se o indicador não mostra o mercado sobrevendido).
Por favor, observe que o indicador Ozymandias somente pode ser usado para determinar o momento adequado para sair ou entrar no mercado. A mudança de tendência neste indicador não é um sinal.
Fig. 1. O indicador Ozymandias
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12542
Indicador Ozymandias_v2 com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Ozymandias_v2
Uma modificação do popular indicador Ozymandias.
Sistema de negociação usando o indicador Ozymandias.i-Spread
Este indicador de spread mostra os valores mínimos e máximos para a última hora, 4 horas e dia.