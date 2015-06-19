Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorHMA_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1489
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorHMA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador ColorHMA está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção atualizada da tendência.
input double dK1=1.5; // coeficiente filtro da lei quadrática 1 input double dK2=2.5; // coeficiente filtro da lei quadrática 2
Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação de força da tendência:
- Fracas - sem pontos;
- Médio - pequenos pontos coloridos;
- Fortes - grandes pontos coloridos.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".
Fig.1. O indicador ColorHMA_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12846
O indicador de sinal tipo semáforo é ativado quando a média JFATL muda de direção.i-Sadukey_v1_Sig
Indicador de sinal tipo Semáforo com base no filtro digital i-Sadukey_v1.
Versão simplificada do Ozymandias com linhas da banda do preço removidas.QQECandle
O indicador QQE implementado como uma seqüência de candles (velas).