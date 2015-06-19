Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
JFatlSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1062
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador de sinal tipo semáforo é ativado quando a média JFATL muda de direção.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".
Fig.1. O indicador JFatlSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12845
Indicador de sinal tipo Semáforo com base no filtro digital i-Sadukey_v1.LaguerreCandle
O indicador Laguerre implementado como uma seqüência de candles (velas).
O indicador ColorHMA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.Ozymandias_Lite
Versão simplificada do Ozymandias com linhas da banda do preço removidas.