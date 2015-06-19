CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JFatlSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1062
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
jfatlsign.mq5 (9.71 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador de sinal tipo semáforo é ativado quando a média JFATL muda de direção.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Fig.1. O indicador JFatlSign

Fig.1. O indicador JFatlSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12845

i-Sadukey_v1_Sig i-Sadukey_v1_Sig

Indicador de sinal tipo Semáforo com base no filtro digital i-Sadukey_v1.

LaguerreCandle LaguerreCandle

O indicador Laguerre implementado como uma seqüência de candles (velas).

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

O indicador ColorHMA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

Versão simplificada do Ozymandias com linhas da banda do preço removidas.