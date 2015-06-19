CodeBaseSeções
i-Sadukey_v1_Sig - indicador para MetaTrader 5

Indicador de sinal tipo Semáforo com base no filtro digital i-Sadukey_v1.

Fig.1. O indicador i-Sadukey_v1_Sig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12840

LaguerreCandle LaguerreCandle

O indicador Laguerre implementado como uma seqüência de candles (velas).

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

O indicador HullTrend_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal com base no indicador HullTrendSign.

JFatlSign JFatlSign

O indicador de sinal tipo semáforo é ativado quando a média JFATL muda de direção.

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

O indicador ColorHMA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.