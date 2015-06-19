Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-Sadukey_v1_Sig - indicador para MetaTrader 5
Indicador de sinal tipo Semáforo com base no filtro digital i-Sadukey_v1.
Fig.1. O indicador i-Sadukey_v1_Sig
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12840
LaguerreCandle
O indicador Laguerre implementado como uma seqüência de candles (velas).HullTrend_HTF_Signal
O indicador HullTrend_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal com base no indicador HullTrendSign.
JFatlSign
O indicador de sinal tipo semáforo é ativado quando a média JFATL muda de direção.ColorHMA_StDev
O indicador ColorHMA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.