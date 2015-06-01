请观看如何免费下载自动交易
i-Sadukey_v1_Sig - MetaTrader 5脚本
一款基于 i-Sadukey_v1 数字滤波器的信号量指标。
图例.1. i-Sadukey_v1_Sig 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12840
