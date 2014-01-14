Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-Sadukey_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2117
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este filtro digital mostra uma tendência mudando a cor.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 9.01.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/467
ColorMomentum_AMA
Histograma colorido baseado nos indicadores Momentum e Média Móvel Adaptativa de Perry Kaufman.Bollinger Bands Set
Conjunto de Bandas de Bollinger ® criado com base no algoritmo de média universal.
Exp_TEMA
Sistema expert de tendência multi-moeda usando o indicador técnico Triple Exponential Moving Average.MACD_Histogram
Este indicador exibe um histograma MACD e a divergência de preço no gráfico.