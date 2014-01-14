CodeBaseSeções
i-Sadukey_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Este filtro digital mostra uma tendência mudando a cor.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 9.01.2009.

Indicador i-Sadukey_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/467

