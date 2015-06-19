Participe de nossa página de fãs
LaguerreCandle - indicador para MetaTrader 5
O indicador Laguerre implementado como uma seqüência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do Laguerre. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.
Este indicador requer que o arquivo Laguerre.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador LaguerreCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12832
