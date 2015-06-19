CodeBaseSeções
LaguerreCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador Laguerre implementado como uma seqüência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do Laguerre. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Este indicador requer que o arquivo Laguerre.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador LaguerreCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12832

