El indicador HullTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador HullTrendSign.

Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar la dirección del movimiento de la media JFATL.

Indicador ColorHMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.