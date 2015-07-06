CodeBaseSecciones
i-Sadukey_v1_Sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador de señal de semáforo con uso del filtro digital i-Sadukey_v1.

Fig. 1. Indicador i-Sadukey_v1_Sig

Fig. 1. Indicador i-Sadukey_v1_Sig

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12840

LaguerreCandle LaguerreCandle

Indicador Laguerre en forma de vela.

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

El indicador HullTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador HullTrendSign.

JFatlSign JFatlSign

Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar la dirección del movimiento de la media JFATL.

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

Indicador ColorHMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.