記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-Sadukey_v1_Sig - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 750
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
i-Sadukey_v1デジタルフィルタに基づいたセマフォシグナル指標
図1 i-Sadukey_v1_Sig指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12840
