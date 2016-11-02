コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-Sadukey_v1_Sig - MetaTrader 5のためのインディケータ

i-Sadukey_v1デジタルフィルタに基づいたセマフォシグナル指標

図1　i-Sadukey_v1_Sig指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12840

