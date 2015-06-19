CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HullTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1598
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador HullTrend_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador HullTrendSign na barra escolhida, será exibido um objeto gráfico colorido indicando a tendência ou a direção dos negócios. Também desencadeia alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Cor e direção correspondem à direção da negociação.

Os parâmetros de entrada são divididos em três grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada HullTrendSign:
    input string Symbol_="";                               // Financial asset
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Indicator timeframe for calculation

input uint XLength=20;                                 // Indicator period
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                  // Indicator price
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA;              // Method of averaging
input int XPhase=15;                                   // Averaging parameter
//--- XPhase: for JJMA it varies within the range -100 ... +100 and influences the quality of the transient period;
input uint XLength1=5;                                 // Smoothing period
input Smooth_Method XMA_Method1=MODE_JJMA;             // Method of smoothing
input int XPhase1=100;                                 // Smoothing parameter
//--- XPhase: for JJMA it varies within the range -100 ... +100 and influences the quality of the transient period;
  2. Os parâmetros de entrada do indicador HullTrend_HTF_Signal necessários para a visualização do indicador:
    //---- indicator display settings
input uint SignalBar=0;                                // Bar number for getting a signal (0 - current bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicator labels names
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // Uptrend symbol color
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Downtrend symbol color
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Indicator name color
input uint Symbols_Size=60;                            // Signal symbols size
input uint Font_Size=10;                               // Indicator name font size
input int X_1=5;                                       // Horizontal name offset
input int Y_1=-15;                                     // Vertical name offset
input bool ShowIndName=true;                           // Indicator name display
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Display corner
input uint X_=0;                                       // Horizontal offset
input uint Y_=20;                                      // Vertical offset
  3. Os parâmetros de entrada do indicador HullTrend_HTF_Signal necessários para desencadear alertas e sinais de áudio:
    //---- alerts settings
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Indication triggering option
input uint AlertCount=0;                     // Number of alerts

Se vários indicadores HullTrend_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com nome para o indicador), variável de valor tipo string.

Este indicador requer que o arquivo HullTrendSign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. HullTrend_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência

Fig.1. HullTrend_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência

Fig.2. O Sinal do indicador HullTrend_HTF_Signal usado para uma negociação

Fig.2. The indicador HullTrend_HTF_Signal. Sinal para uma negociação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12831

Exp_ADXCrossing Exp_ADXCrossing

Sistema de negociação utilizando o indicador ADXCrossing.

XXRSX_StDev_Signal XXRSX_StDev_Signal

Indicador de sinal tipo semáforo com base nos valores do indicador XXRSX_StDev.

LaguerreCandle LaguerreCandle

O indicador Laguerre implementado como uma seqüência de candles (velas).

i-Sadukey_v1_Sig i-Sadukey_v1_Sig

Indicador de sinal tipo Semáforo com base no filtro digital i-Sadukey_v1.