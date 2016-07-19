CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-Sadukey_v1_Sig - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
710
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Signal-Indikator auf Basis des i-Sadukey_v1 Digitalfilters.

Abb.1. Der i-Sadukey_v1_Sig Indikator

Abb.1. Der i-Sadukey_v1_Sig Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12840

LaguerreCandle LaguerreCandle

Der Laguerre Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

Der HullTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des HullTrendSign Indikators.

JFatlSign JFatlSign

Ein Signal-Indikator, auslösend, wenn der JFATL-Durchschnitt seine Richtung ändert.

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

Der ColorHMA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.