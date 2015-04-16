CodeBaseРазделы
i-Sadukey_v1_Sig - индикатор для MetaTrader 5

Семафорный сигнальный индикатор с использованием цифрового фильтра i-Sadukey_v1.

Рис.1. Индикатор i-Sadukey_v1_Sig

Рис.1. Индикатор i-Sadukey_v1_Sig

LaguerreCandle LaguerreCandle

Индикатор Laguerre в свечном виде.

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

Индикатор HullTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HullTrendSign.

XXRSX_StDev_Signal XXRSX_StDev_Signal

Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикатора XXRSX_StDev.

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

Индикатор ColorHMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.