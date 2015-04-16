Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
i-Sadukey_v1_Sig - индикатор для MetaTrader 5
Семафорный сигнальный индикатор с использованием цифрового фильтра i-Sadukey_v1.
Рис.1. Индикатор i-Sadukey_v1_Sig
LaguerreCandle
Индикатор Laguerre в свечном виде.HullTrend_HTF_Signal
Индикатор HullTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HullTrendSign.
XXRSX_StDev_Signal
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикатора XXRSX_StDev.ColorHMA_StDev
Индикатор ColorHMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.