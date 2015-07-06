Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LaguerreCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador Laguerre en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo Laguerre de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Laguerre.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador LaguerreCandle
