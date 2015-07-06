CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

LaguerreCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1031
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
laguerre.mq5 (6.04 KB) ver
laguerrecandle.mq5 (7.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Laguerre en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo Laguerre de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Laguerre.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador LaguerreCandle

Fig. 1. Indicador LaguerreCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12832

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

El indicador HullTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador HullTrendSign.

Exp_ADXCrossing Exp_ADXCrossing

Sistema comercial con uso del indicador ADXCrossing.

i-Sadukey_v1_Sig i-Sadukey_v1_Sig

Indicador de señal de semáforo con uso del filtro digital i-Sadukey_v1.

JFatlSign JFatlSign

Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar la dirección del movimiento de la media JFATL.