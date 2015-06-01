请观看如何免费下载自动交易
本 拉盖尔 指标以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经拉盖尔算法处理之后的结果。在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
此指标需要编译的指标文件 Laguerre.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. LaguerreCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12832
