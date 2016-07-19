CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

LaguerreCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
684
(15)
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Laguerre Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des Laguerre Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Laguerre.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der LaguerreCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12832

