Der Laguerre Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des Laguerre Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Laguerre.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der LaguerreCandle Indikator

