コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LaguerreCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
808
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足のシーケンスとして実装されたLaguerre指標ローソク足は、Laguerreアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたLaguerre.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　LaguerreCandle指標

図1　LaguerreCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12832

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

HullTrend_HTF_Signal指標はHullTrendSign指標に基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。

Exp_ADXCrossing Exp_ADXCrossing

ADXCrossing指標を使った取引システム。

i-Sadukey_v1_Sig i-Sadukey_v1_Sig

i-Sadukey_v1デジタルフィルタに基づいたセマフォシグナル指標

JFatlSign JFatlSign

JFATLの平均が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標