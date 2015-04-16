CodeBaseРазделы
Индикаторы

LaguerreCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2345
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Laguerre в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом Laguerre соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Laguerre.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор LaguerreCandle

