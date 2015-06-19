CodeBaseSeções
Experts

Exp_ADXCrossing - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1429
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
adxcrossing.mq5 (6.77 KB) visualização
exp_adxcrossing.mq5 (7.34 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação utilizando o indicador ADXCrossing.

É feita uma decisão de negociação quando um indicador de ponto colorido aparece.

Este Expert Advisor requer que o arquivo do indicador ADXCrossing.ex5 seja compilado para ser executado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar Expert Advisors com corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção de definir Lucro Máximo (Take Profit) e a Perda Máxima (Stop Loss) juntamente com a abertura posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizadas durante os testes a seguir apresentados. Lucro Máximo (Take Profit) e a Perda Máxima (Stop Loss) não foram utilizadas durante os testes.

Fig. 1. Exemplos das ofertas no gráfico

Testando resultados para 2014 no USDJPY H1:

Fig. 2. Testando resultados no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12830

