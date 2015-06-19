Sistema de negociação utilizando o indicador ADXCrossing.

É feita uma decisão de negociação quando um indicador de ponto colorido aparece.

Este Expert Advisor requer que o arquivo do indicador ADXCrossing.ex5 seja compilado para ser executado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar Expert Advisors com corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção de definir Lucro Máximo (Take Profit) e a Perda Máxima (Stop Loss) juntamente com a abertura posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizadas durante os testes a seguir apresentados. Lucro Máximo (Take Profit) e a Perda Máxima (Stop Loss) não foram utilizadas durante os testes.

Fig.1. Exemplos das ofertas no gráfico

Testando resultados para 2014 no USDJPY H1:

Fig.2. Testando resultados no gráfico