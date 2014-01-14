Um popular indicador na Internet, o autor é desconhecido.

O indicador ant-GUBreakout desenha uma zona colorida no gráfico destacando o intervalo de tempo e definindo as linhas máximas e mínimas de preços para este intervalo de tempo.

Uma característica distinta deste indicador é o uso dos buffers do indicador em vez de objetos de gráfico para exibir a caixa de tempo.