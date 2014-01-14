Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ant-GUBreakout - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2042
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um popular indicador na Internet, o autor é desconhecido.
O indicador ant-GUBreakout desenha uma zona colorida no gráfico destacando o intervalo de tempo e definindo as linhas máximas e mínimas de preços para este intervalo de tempo.
Uma característica distinta deste indicador é o uso dos buffers do indicador em vez de objetos de gráfico para exibir a caixa de tempo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1493
Este indicador localiza o vizinho mais próximo utilizando um coeficiente de correlação ponderada, onde os preços mais recentes têm pesos maiores. O peso decai linearmente dos´preços mais novos para os mais velhos dentro de um padrão.Exp_AsimmetricStochNR
Sistema de negociação baseado no indicador AsimmetricStochNR.
Este indicador utiliza a técnica de Agrupamento Vizinho mais Próximo, também chamado de k-NN, para pesquisar o padrão mais semelhante na história e usar os preços conhecidos como previsões dos atuais padrões para preços futuros.QQEA
QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI.