CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ant-GUBreakout - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2042
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um popular indicador na Internet, o autor é desconhecido.

O indicador ant-GUBreakout desenha uma zona colorida no gráfico destacando o intervalo de tempo e definindo as linhas máximas e mínimas de preços para este intervalo de tempo.

Uma característica distinta deste indicador é o uso dos buffers do indicador em vez de objetos de gráfico para exibir a caixa de tempo.

ant-GUBreakout

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1493

Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada

Este indicador localiza o vizinho mais próximo utilizando um coeficiente de correlação ponderada, onde os preços mais recentes têm pesos maiores. O peso decai linearmente dos´preços mais novos para os mais velhos dentro de um padrão.

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

Sistema de negociação baseado no indicador AsimmetricStochNR.

Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo

Este indicador utiliza a técnica de Agrupamento Vizinho mais Próximo, também chamado de k-NN, para pesquisar o padrão mais semelhante na história e usar os preços conhecidos como previsões dos atuais padrões para preços futuros.

QQEA QQEA

QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI.