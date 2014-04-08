CodeBaseSeções
ShowOpenDayLevel - indicador para MetaTrader 5

O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico. As semanas de negociação de alguns brokers se iniciam no Domingo, portanto, foi adicionado o parâmetro de entrada SundayTab ao indicador. Este parâmetro possui a capacidade de escolher três variantes de consideração dos domingos.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input HOUR_SHIFT HourShift=H0;    // mudança da hora de início do dia
input DAY_MODE SundayTab=Sunday;  // consideração dos Domingos
input int Shift=0;                // deslocamento horizontal do indicador em barras 

Fig.1 Indicador ShowOpenDayLevel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1280

