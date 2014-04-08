Participe de nossa página de fãs
ShowOpenDayLevel - indicador para MetaTrader 5
O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico. As semanas de negociação de alguns brokers se iniciam no Domingo, portanto, foi adicionado o parâmetro de entrada SundayTab ao indicador. Este parâmetro possui a capacidade de escolher três variantes de consideração dos domingos.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR| //+-----------------------------------+ input HOUR_SHIFT HourShift=H0; // mudança da hora de início do dia input DAY_MODE SundayTab=Sunday; // consideração dos Domingos input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras
Fig.1 Indicador ShowOpenDayLevel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1280
