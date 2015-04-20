Autor:

Witold Wozniak

Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveRVI.

O indicador requer o arquivo CyclePeriod.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador AdaptiveRVISign