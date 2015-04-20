CodeBaseSeções
AdaptiveRVISign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor:

Witold Wozniak

Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveRVI.

O indicador requer o arquivo CyclePeriod.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador AdaptiveRVISign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12706

AdaptiveRVI_HTF AdaptiveRVI_HTF

O indicador AdaptiveRVI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entradas.

NRatio_HTF_Signal NRatio_HTF_Signal

O indicador NRatio_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador NRatioSign.

AdaptiveCyberCycleSign AdaptiveCyberCycleSign

Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveCyberCycle.

FiboBands_HTF FiboBands_HTF

Indicador FiboBands com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.