AdaptiveRVISign - indicador para MetaTrader 5
- 1183
Autor:
Witold Wozniak
Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveRVI.
O indicador requer o arquivo CyclePeriod.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador AdaptiveRVISign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12706
O indicador AdaptiveRVI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entradas.NRatio_HTF_Signal
O indicador NRatio_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador NRatioSign.
Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveCyberCycle.FiboBands_HTF
Indicador FiboBands com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.