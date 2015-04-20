Participe de nossa página de fãs
Exp_ForexProfitBoost_2nb - expert para MetaTrader 5
- 1269
-
Um sistema de negociação usando o indicador ForexProfitBoost_2nb.
Uma decisão de negociação é feita quando existe alteração da direção da tendência determinada pela mudança da cor azul para rosa e vice-versa.
Este Expert Advisor necessita que seja compilado o arquivo do indicador ForexProfitBoost_2nb.ex5 para executar uma ordem. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca aqui: https://www.mql5.com/pt/code/1578.
As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico
Resultado do teste em 2014 para o USDJPY H6:
Fig. 2. Resultado do teste no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12711
