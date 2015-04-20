CodeBaseSeções
Experts

Exp_ForexProfitBoost_2nb - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1269
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Um sistema de negociação usando o indicador ForexProfitBoost_2nb.

Uma decisão de negociação é feita quando existe alteração da direção da tendência determinada pela mudança da cor azul para rosa e vice-versa.

Este Expert Advisor necessita que seja compilado o arquivo do indicador ForexProfitBoost_2nb.ex5 para executar uma ordem. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca aqui: https://www.mql5.com/pt/code/1578.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 para o USDJPY H6:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12711

