Indicadores

AdaptiveCyberCycleSign - indicador para MetaTrader 5

Autor:

Witold Wozniak

Um indicador de sinal tipo semáforo baseado no cruzamento da linha principal e de sinal do oscilador AdaptiveCyberCycle.

O indicador requer o arquivo CyclePeriod.mq5. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador AdaptiveCyberCycleSign indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12708

