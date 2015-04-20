Participe de nossa página de fãs
ExTrend_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ExTrend com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador necessita que arquivo ExTrend.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador ExTrend_Cloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12683
