RSI_DiverSign - indicador para MetaTrader 5
Autor:
olegok83
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores RSI com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.
O sinal é formado quando existe uma divergência entre dois osciladores (rápido e lento) e uma combinação apropriada de candles, abaixo visualizado:
Fig. 1. Algorítmo gerador do sinal
Fig. 2. O indicador RSI_DiverSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12682
