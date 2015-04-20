CodeBaseSeções
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores RSI com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.

O sinal é formado quando existe uma divergência entre dois osciladores (rápido e lento) e uma combinação apropriada de candles, abaixo visualizado:

Fig. 1. Algorítmo gerador do sinal

Fig. 2. O indicador RSI_DiverSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12682

