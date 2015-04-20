CodeBaseSeções
AdaptiveCyberCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1072
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Indicador AdaptiveCyberCycle com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // período do indicador no gráfico(timeframe)

O indicador necessita que os arquivos AdaptiveCyberCycle.mq5 e CyclePeriod.mq5 sejam compilados. Coloque-os no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Imagens:

Fig.1. O indicador AdaptiveCyberCycle_HTF na forma de duas linhas

Fig.2. O indicador AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF na forma de nuvem colorida

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12685

