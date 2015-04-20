O Indicador AdaptiveCyberCycle com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador necessita que os arquivos AdaptiveCyberCycle.mq5 e CyclePeriod.mq5 sejam compilados. Coloque-os no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Imagens:

Fig.1. O indicador AdaptiveCyberCycle_HTF na forma de duas linhas

Fig.2. O indicador AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF na forma de nuvem colorida