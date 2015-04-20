Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TrendlessAGSign - indicador para MetaTrader 5
- 1449
Autor:
Barmaley
Um indicador tipo semáforo que usa rompimentos da linha zero pelo oscilador TrendlessAG para gerar sinais.
Fig. 1. O indicador TrendlessAGSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12584
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
Indicador que desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos, usando os dados gerados pelo indicador TrendlessAG.TrendlessAG_HTF
O indicador TrendlessAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
TrendlessAG_Hist
Indicador trendless (baseado no livro "Trading with DiNapoli Levels") plotado como um histograma colorido.Exp_TrendlessAG_Hist
O Expert Advisor Exp_TrendlessAG_Hist é baseado na geração de sinais pelo indicador de tendência TrendlessAG_Hist.