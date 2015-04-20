CodeBaseSeções
TrendlessAGSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Atualizado:
Barmaley

Um indicador tipo semáforo que usa rompimentos da linha zero pelo oscilador TrendlessAG para gerar sinais.

Fig. 1. O indicador TrendlessAGSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12584

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Indicador que desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos, usando os dados gerados pelo indicador TrendlessAG.

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

O indicador TrendlessAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Indicador trendless (baseado no livro "Trading with DiNapoli Levels") plotado como um histograma colorido.

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

O Expert Advisor Exp_TrendlessAG_Hist é baseado na geração de sinais pelo indicador de tendência TrendlessAG_Hist.