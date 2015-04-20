CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Simple_Trading_System - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1291
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_Simple_Trading_System é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador Simple_Trading_System.

O sinal é formado quando a barra está fechada e existe uma seta colorida.

Este Expert Advisor necessita da compilação do arquivo do indicador simple_trading_system.ex5 para executar ordens. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 para o USDJPY H6:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12581

Simple Trading System Simple Trading System

Um indicador tipo semáforo baseado na idéia da coleção "325 golden strategies".

Exp_FatlSatlOsma Exp_FatlSatlOsma

Este sistema de negociação usa o oscilador FatlSatlOsma, sem-normalização.

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

O indicador TrendlessAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Indicador que desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos, usando os dados gerados pelo indicador TrendlessAG.