O Expert Advisor Exp_Simple_Trading_System é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador Simple_Trading_System.

O sinal é formado quando a barra está fechada e existe uma seta colorida.

Este Expert Advisor necessita da compilação do arquivo do indicador simple_trading_system.ex5 para executar ordens. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 para o USDJPY H6:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico