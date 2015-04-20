Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TrendlessAG - indicador para MetaTrader 5
- 1330
Autor:
Barmaley
Indicador trendless (oscilador).
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 20.02.2012.
Fig. 1. Indicador TrendlessAG
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12535
