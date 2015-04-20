CodeBaseSeções
TrendlessAG_Hist - indicador para MetaTrader 5

O indicador trendless (oscilador) baseado no livro "Trading with DiNapoli Levels", por Joe DiNapoli, plotado como um histograma colorido. Além disso, é realizada uma suavização do indicador.

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (copiar para o caminho de diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig. 1. O indicador TrendlessAG_Hist

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12585

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Um indicador tipo semáforo que usa rompimentos da linha zero pelo oscilador TrendlessAG para gerar sinais.

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Indicador que desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos, usando os dados gerados pelo indicador TrendlessAG.

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

O Expert Advisor Exp_TrendlessAG_Hist é baseado na geração de sinais pelo indicador de tendência TrendlessAG_Hist.

NRatioSign NRatioSign

Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador NRatio.