TrendlessAG_Hist - indicador para MetaTrader 5
O indicador trendless (oscilador) baseado no livro "Trading with DiNapoli Levels", por Joe DiNapoli, plotado como um histograma colorido. Além disso, é realizada uma suavização do indicador.
O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (copiar para o caminho de diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig. 1. O indicador TrendlessAG_Hist
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12585
Um indicador tipo semáforo que usa rompimentos da linha zero pelo oscilador TrendlessAG para gerar sinais.BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
Indicador que desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos, usando os dados gerados pelo indicador TrendlessAG.
O Expert Advisor Exp_TrendlessAG_Hist é baseado na geração de sinais pelo indicador de tendência TrendlessAG_Hist.NRatioSign
Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador NRatio.