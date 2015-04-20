CodeBaseSeções
Indicadores

FatlSatlOsma - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1035
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Dmitry Shmatkov

A diferença entre os indicadores de filtro digital SATL e FATL é a estimativa da velocidade e a direção da tendência em andamento.

Fig. 1. O indicador FatlSatlOsma indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12575

HLR_HTF_Signal HLR_HTF_Signal

O indicador HLR_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador HLRSign.

Exp_HLRSign Exp_HLRSign

O Expert Advisor Exp_HLRSign é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador HLRSign .

Ozymandias_Signal Ozymandias_Signal

O indicador Ozymandias_Signal exibe informações sobre a tendência e sinais baseados no Ozymandias.

HLR_Signal HLR_Signal

O indicador HLR_Signal exibe informações sobre a tendência e sinais baseados no indicador HLR.