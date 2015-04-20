Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FatlSatlOsma - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1035
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Autor:
Dmitry Shmatkov
A diferença entre os indicadores de filtro digital SATL e FATL é a estimativa da velocidade e a direção da tendência em andamento.
Fig. 1. O indicador FatlSatlOsma indicator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12575
