Autor:

Vitalie Postolache

Um indicador tipo semáforo baseado na idéia da coleção "325 golden strategies".

Princípio da Estratégia

Comprar:

A média do fechamento dos preços é calculada pelo período de dia X maior do que as médias semelhantes dos dias Y atrás; O preço de fechamento deve ser mais baixo do que o preço de fechamento dos dias Y atrás; O preço de fechamento deve ser maior do que o preço de fechamento Y + X. Se forem cumpridas estas três condições, então você pode comprar na próxima abertura do dia; O preço de fechamento deve ser mais baixo do que o preço de abertura (candlestick de baixa).

Vender:

A média do fechamento dos preços é calculada pelo período de dia X menor do que as médias semelhantes dos dias Y atrás; O preço de fechamento deve ser mais alto do que o preço de fechamento dos dias Y atrás; O preço de fechamento deve ser menor do que o preço de fechamento Y + X. O preço de fechamento deve ser mais alto do que o preço de abertura (candlestick de alta).

Se forem cumpridas estas três condições, então você pode comprar na próxima abertura do dia. Por exemplo, se Х=20 e Y=3, então a média do fechamento do dia 20 deve ser maior (para comprar) do que a média calculada de 3 dias atrás. Significa simplesmente que subiu a média de fechamento de 20 dias. Em seguida, o preço de fechamento de hoje deve ser menor do que o preço de fechamento de 3 dias atrás. Isso ajuda a determinar se haverá um pullback antes de entrar no mercado.

Finalmente, o preço também deve ser maior do que 23 dias atrás (mesmo que seja menor do que 3 dias atrás). Vamos verificar uma média móvel aumentando dessa forma. O método irá funcionar até que um sinal de volta aparece no mercado, indo longe demais contra a posição sem um sinal de volta.

Fig. 1. O indicador Simple Trading System